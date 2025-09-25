9月21日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、ドジャース大谷翔平選手とホームラン本数タイを記録しているフィリーズ所属の“シュワーバー・ボム”ことカイル・シュワーバー選手を紹介。元MLB選手の川粼宗則がバッティング映像をもとに、その強打の秘密を徹底解剖した。【映像】HR王への思いを語るシュワーバーの表情シュワーバーとカブス時代に1年間ともに戦った川粼は、「身長は僕とあまり変わらない180センチ、でも何