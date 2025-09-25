ロンドンで取材に応じる日本ラグビー協会の土田雅人会長＝25日（共同）【ロンドン共同】日本ラグビー協会の土田雅人会長は25日、ロンドンで共同通信の取材に応じ、2035年ワールドカップ（W杯）の開催地として立候補する意向を表明した。「19年日本大会は、新たなラグビーの第一歩だった。アジア、世界に広げていくのは日本の役割。そういう意味で、もう一回やりたい」と意欲を語った。国際統括団体のワールドラグビー（WR）は2