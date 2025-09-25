埼玉県教育委員会は２５日、県内の中学１年の女子生徒３人に下着姿の画像を送信するよう要求するなどしたとして、同県三郷市立立花小学校の男性教諭（２７）を懲戒免職処分とした。発表によると、男性教諭は５月、ＳＮＳで知り合った女子生徒３人に、ＬＩＮＥでわいせつなメッセージを送ったり、下着姿の画像を送るよう要求したりした。男性教諭は特別支援学級の担任で、１９歳の女性を装ったアカウントで３人とやりとりをし