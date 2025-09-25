お笑いタレント・東野幸治さん（58）と、お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史さん（55）が出演するバラエティー番組『東野・岡村の旅猿27』が、半年ぶりに復活することが決定。2人がコメントを寄せました。『旅猿』は、2010年にシリーズ1が始まり、15年にわたって放送されてきましたが、今年3月にシーズン26で終了。そして終了から半年、『旅猿27』として再スタートすることになりました。記念すべき最初のロケは、ゲストに