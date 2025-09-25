◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(25日、楽天モバイルパーク)ソフトバンクは7回、2点の先制に成功しました。この日の先発・大関友久投手は不安定な立ち上がりを見せるも無失点の投球を継続。しかし対する楽天の先発・瀧中瞭太投手も無失点のイニングを重ねます。そんな中迎えた7回。楽天はこのマウンドに2番手・鈴木翔天投手を送ります。ここでソフトバンクは1アウトからの連打でチャンスをつかむと、相手の悪送球も絡み1ア