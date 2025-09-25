教育系YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が公開した動画で、元教師のすぎやま氏が「体育祭で優勝したクラスは、合唱コンクールでは勝てないように先生が調整している」という学校の“都市伝説”にズバリ回答している。動画は、視聴者から寄せられた「体育祭で優勝したクラスは合唱コンクールで勝たせてもらえないって本当ですか？」という質問に答える形で進行。これは、特定のクラスに栄誉が集中しないよう、先生方が裏