韓流ブームは現在第四次まで続いており、日本でも幅広い分野で定着してきている。なかでもグルメは第三次韓流ブームごろから話題となり、チーズタッカルビをきっかけに次々と新しいメニューが広がった。モランボンの調査によると、家庭で韓国料理を食べる機会は2015年比で170％まで増加しており、外食にとどまらず食卓メニューとしても浸透していることがわかる（モランボン調べ 2024年 既婚女性 n＝761 前年からの増加 ※「初めて