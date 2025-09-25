■台風19号(ノグリー) 【画像】台風進路・今後の全国の天気 2025年9月25日19時10分発表 25日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本のはるか東中心位置    北緯32度40分 (32.7度)東経155度35分 (155.6度)進行方向、速さ    西南西 20 km/h (10 kt)中心気圧    985 hPa中心付近の最大風