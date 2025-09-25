カラオケ店で44歳の男性に睡眠薬を飲ませた後、現金15万円などを盗んだとして、茨城県内に住む20代の女2人が逮捕されました。警察によりますと、無職の前中琴美容疑者（24）とパート従業員の井上芽生容疑者（26）は今年4月、茨城県鹿嶋市で、市内に住む44歳の会社員の男性に睡眠薬を入れた飲料水を飲ませて昏睡させ、現金15万円とキャッシュカード3枚を盗んだ疑いがもたれています。前中容疑者らは、男性をカラオケ店で昏睡状態に