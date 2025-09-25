4月27日に香港のクイーンエリザベス2世カップを制した23年ダービー馬タスティエーラ（牡5＝堀、父サトノクラウン）は天皇賞・秋（11月2日、東京芝2000メートル）を視野に入れ、調整を進めていく。25日、キャロットファームが発表した。香港から帰国後は検疫を経て滋賀県のノーザンファームしがらきへ。リフレッシュを図りつつ、乗り込みを重ね、20日に美浦トレセンに帰厩した。