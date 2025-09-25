警察車両の赤色灯25日午後2時半ごろ、岐阜県多治見市前畑町の県道で「トラックと歩行者の事故だ」と通行人から110番があった。多治見署によると、同市平和町5丁目、無職松山圭一さん（71）が倒れており、市内の病院に搬送後死亡が確認された。死因は出血性ショック。近くに松山さんが乗っていたとみられる車いすも倒れていた。衝突した車両は逃走中で、署はひき逃げ事件として捜査している。署によると現場は片側1車線の見通し