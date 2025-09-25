自民党の森山裕幹事長は25日、日本維新の会の遠藤敬国対委員長と国会内で会談した。関係者によると、税と社会保障の一体改革や、自民が参院選公約に掲げた一律2万円の現金給付の在り方について意見交換した。自民の坂本哲志国対委員長も同席した。遠藤氏は25日、自民総裁選で小泉進次郎農相を支援している斎藤健前経済産業相とも面会した。