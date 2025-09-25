「西武−日本ハム」（２５日、ベルーナドーム）俳優の松谷鷹也、上地雄輔がセレモニアルピッチに登場。松谷が投手、上地がキャッチャーでバッテリーを組み、場内を沸かせた。投球はワンバウンドとなったが、名門・横浜高校で捕手をしていた上地がストップ。ファンから拍手が起こった。二人は１１月２８日公開の映画「栄光のバックホーム」に出演する。松谷は「セレモニアルピッチに向けて、たくさん練習しました！ショー