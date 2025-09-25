ＪＲ南武線（資料写真）２５日午後１時５分ごろ、ＪＲ南武線の川崎発立川行き下り普通電車が中野島駅（川崎市多摩区）を誤って通過した。降車予定だった乗客約７０人に、次の稲田堤駅で上り電車を案内した。ＪＲ東日本によると、バックすると近くの踏切が正常に作動しなくなる恐れがあったため、稲田堤駅まで運転した。運転手が通過駅と勘違いしたことが原因。同線は上下線２本が最大４分遅れ、約５００人に影響した。