【Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】 9月25日19時 配信 日本マイクロソフトは9月25日19時に配信した「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」にて、Xbox Series X|S/PC用ストラテジー「Age of Mythology：Retold 」のDLC「Heavenly Spear」を9月30日に配信すると発表した。 本作は「Age of Mythology: Retold」の拡張パック。日本神