穏やかで幸せだったはずの日常が崩れ始めたのは、夫が始めたスマホゲームがきっかけだった。子煩悩で家族を大切にしていた夫は、ほんの暇つぶしのために始めたゲームにどんどんハマっていって…。『ゲーム狂い夫を捨てた話』をごらんください。 子煩悩で家族思いの夫との結婚生活を楽しんでいた主人公。親になった自覚からパチンコをやめた夫ですが、ほんの暇つぶしのために始めたスマホゲームに熱中し