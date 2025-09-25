◆大相撲▽秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）が大関を破り、優勝戦線に残った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）の立ち合いの圧力に押し込まれたが、相手ののど輪を左へ動きながらへ逃れると、すかさず得意の右のど輪で逆襲。相手の上体を起こすと、そのまま攻めを休まずに押し出した。「攻め込まれたが、落ち着いて対応できたと思う。大関を引かせることができたことが一番」とうなずいた。