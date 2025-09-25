まだまだ暑さが残りますが、この冬の雪の予想について気象予報士2人の解説です。今週月曜日、気象庁は、向こう3か月の予報と、冬の時期の寒候期予報を発表しました。ポイントは12月です。冬型の気圧配置が強まる時期があり、雨または雪の日が多くなる見込みです。 まずは3か月予報です。来月10月の平均気温は高い確率が60％、11月は平年並みか高い見込みです。しかし、12月になると一転し、平年並みか低くなる見込みです。降水