【Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト】 9月25日19時 配信 日本マイクロソフトは9月25日19時に配信した「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」にて、レースゲーム「Forza Horizon 6」を2026年に発売すると発表した。 「Forza Horizon 6」は「Forza Horizon」シリーズの新作ナンバリングタイトルとして制作が進められている作