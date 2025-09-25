みなさんは、何か資格を持っていますか？趣味に関わるものから仕事に直結するものまで、世のなかには数多くの資格がありますよね。ママスタコミュニティのあるママから資格に関してこんな投稿がありました。『旦那が「資格を取ったら？」と言うのですが、40代で就職に有利なおすすめの資格はありますか？』現在、飲食店に勤めている投稿者さんは、体力的に厳しいため転職を考えているそう。そこで旦那さんに相談したところ、資格