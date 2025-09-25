¡Ö¥â¥Æ¥â¥Æ¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×KAT-TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬Èþ¿Í½÷Í¥¤È¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¡¼¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥â¥Æ¥â¥Æ¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¾åÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿³Ú²°ÃÈÎü¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ÇÆ¬¤ò¤«¤¯²£¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥­¥ã¡¼¡×¤È´î¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²¶¤Û¤É¤Î¥â¥ÆÃË¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÅ·²¼¤Î¹äÎÏ¤Á¤ã¤ó¤â¥¤¥Á¥³¥í¤À¤¼¤¢¡¼²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å