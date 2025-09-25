◆楽天―ソフトバンク（25日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクの大関友久投手が、プロ6年目で初めて規定投球回に到達した。中6日で25日の楽天戦に先発。4回先頭鈴木大地から左飛で1死目を奪い、今季の投球回を143回に乗せた。この日は初回から制球が定まらない中、3回まで無失点でしのいでいた。今季は試合前時点で自己最多を大幅に更新する12勝をマーク。しかし、直近2試合では3回もたず降板する不本意な結果が続いてい