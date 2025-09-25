熊本県警宇城署は25日、同署管内の20代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、130万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者がSNSを閲覧中、副業あっせんサイトに投稿している相手と連絡を取った。「当社はアフィリエイトに関する副業で収入をサポートしている」「サポート料金はプランにより異なる」「まず消費者金融からお金を借りてサポート料を払ってもらう」「サポート料