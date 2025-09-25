鹿児島県警は25日、エンジンキーなしでのオートバイ盗難被害が増加しているとして、防犯メールで注意喚起した。具体的には施錠は必ずする▽ハンドルロックは必ずかける▽二重ロックの徹底（チェーンロック＋U字ロック）▽イモビライザーや防犯アラームの活用▽バイクカバーを使用▽明るい場所に駐車▽防犯カメラ（ダミーも有効）やセンサーライトの設置―などを挙げて防犯対策の徹底を呼びかけた。