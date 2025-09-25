教育者という立場を利用した悪質な盗撮事件が後を絶ちません。２年前、兵庫県姫路市のスイミングスクールでインストラクターの男が多数の女児を盗撮し、逮捕された事件。男は実刑判決を受けましたが、被害女児の両親は「まだ事件を終わらせられない」と、今年９月、ある決断をしました。娘がスイミングスクールで盗撮被害（ともこちゃん（仮名）の母親）「０歳の時から習わせていて。全部泳げるよね。メドレーとかもするな？」