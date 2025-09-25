静岡県袋井市の中学校で自衛官を講師にした、要救助者の搬送法や防災について学ぶ授業が開かれました。災害時に地域防災の担い手として期待される中学生に、より実践的な技術が伝えられました。 【写真を見る】自衛官が講師で要救助者の搬送法・防災について学ぶ授業の様子 陸上自衛隊の車両が走るのは中学校のグラウンド。陸上自衛隊の板妻駐屯地に所属する自衛官ら16人が講師に招かれ、袋井中学校の3年生約250人が参加しました