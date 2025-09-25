台風15号による被害の拡大を防ごうと、静岡県焼津市ではドローンを使った調査を進めています。火災につながる危険がある飛散したソーラーパネルなどを、上空からの映像で見つけ出しています。 【写真を見る】飛散したソーラーパネルをドローンを使って探す調査 9月26日で、県内にも多くの爪痕を残した台風15号の発生から3週間。静岡県焼津市では232棟の住宅に被害が出て、屋根は現在もブル&