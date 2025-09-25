中国の建国記念日にあたる国慶節を祝うイベントが開かれ、来賓として出席した自民党の森山幹事長が日本産牛肉の早期輸出再開を求めました。来月1日の中国の建国記念日「国慶節」を前に、中国大使館はきょう、都内で中国建国76周年を祝うレセプションを開きました。来賓の挨拶では、日中友好議員連盟の会長を務める自民党の森山裕幹事長が、日中間が輸出再開に向けた協議を始めた日本産牛肉について「一日も早い輸出再開の実現を強