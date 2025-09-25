タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。親知らずを抜歯したあとの穴に苦戦していることを明かした。「親知らず抜いたとこの穴に挟まった食べカス系みんなどーやってとった？」と問いかけた、みちょぱ。「気づいたら取れてる時が多いんだけど、ゆすいで取れる時と、たまに歯ブラシも入らない奥の方にもいたりするんだけど」と対応に苦戦していることをつづった。みちょぱは21日放