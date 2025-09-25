新潟市で“カーリンコン”の全国大会が開かれ、参加者は年齢や体力を問わず楽しんでいました。 9月25日、新潟市中央区で開かれた『全国カーリンコン大会』。【長谷川珠子アナウンサー】「緑と赤のディスクを投げて、的にいかに近づけられるかを競うカーリンコン。全国から競技者が集まり、白熱した試合が繰り広げられています」大会には全国から集まった56チーム、約170人が参加しました。【日本カ