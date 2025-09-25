演歌歌手の水森かおり（５２）が２５日、デビュー３０周年を迎え、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡでメモリアルコンサートを開催した。水森は、節目を迎えて「デビュー当時は３０年後は想像もしていなかったので、不思議な感じ。紅白初出場が９年目の時。そこまでの９年間があったから、３０年も頑張ってくることができた」と総括した。本番では、これまで発表してきた「日向岬」「九十九里浜」などのご当地ソング