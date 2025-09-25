「さらば青春の光」東ブクロ（39）が24日に放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。罰ゲームで過去に付き合った芸能人の名前を告白した。「森香澄のいつもと違う部分に気づけたら100万円」という企画に挑戦した東ブクロだったが、5個中3個しか気づけず失敗、罰ゲームとなった。罰ゲームの書かれた3つのジェンガから、東ブクロが1つを選び実行。選んだジェンガを見た東ブクロは「うわっ、やば」