なにわ男子の長尾謙杜（23）が25日、都内で映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督、9月26日公開）公開前イベントに登壇した。阿部演じる主人公・山縣泰介が、SNSで身に覚えのない事件の犯人に仕立て上げられて炎上し、逃亡をはかる物語。長尾は山縣の勤務先の取引先社員・青江を演じた。二面性のある役柄を演じ「芸能界と青江が働く場所でのストレスはまた違ったもの。違う重圧や悩みではあると思うので、そこを考えたりしました」