EXILEのAKIRA（44）が25日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもの誕生によって変わった生活を明かした。AKIRAは19年6月に台湾出身のモデル、林志玲（リン・チーリン、50）と国際結婚。22年に第1子の男児が誕生している。黒柳が「お父さんになって何か変わりました？」と尋ねると、AKIRAは「私生活全てが子ども中心になりましたので。夜も8時ぐらいに寝てますし。それこそ、うちの社長のHIROさんとかと、