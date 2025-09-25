落語家の林家たい平（60）が25日、「三遊亭鯛好改メ三遊亭百生真打昇進襲名披露宴」を前に囲み会見に登場した。先日自身のブログで表明していた、林家ぺー・パー子夫妻の自宅を火元とする火災に関してのチャリティー企画について言及した。チャリティー企画は「応援の集い」のような形で開催する意向で、「10月にぺー師匠のホームグラウンドの浅草演芸ホールでムーヴメントを起こして、もうちょっと大きなところで11月に」と、2段