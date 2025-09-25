モーニング娘。'25の横山玲奈（24）が、「メニエール病急性増悪」と診断された。ハロー！プロジェクトの公式サイトで25日、発表された。◆メニエール病急性増悪日常生活に支障をきたすような重度のめまいが突然起こる、内耳の病気。吐き気、耳鳴り、聴覚障害などの症状があることも多い。順天堂大医学部付属順天堂医院の公式ホームページによると、睡眠不足や過度のストレスが増悪因子と言われており、睡眠時間の確保やリフレッシ