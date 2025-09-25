横浜市役所・市会入口（資料写真）横浜市庁舎（同市中区）地下にある市会議員用駐車場の利用について、１０月から厳格化されることになった。１カ月半以上駐車したままにしたり、複数の車を同時に止めたりといった利用が問題視され、原則として日付をまたいで利用しないことなどの新たな運用が決まった。今月２５日の市会運営委員会で決定した。市会議員用駐車場は、市庁舎地下２階に議員定数分の８６枠あり、市議や市職員以