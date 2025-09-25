東海北陸自動車道の五箇山インターチェンジと白川郷インターチェンジの間の一部区間の4車線化工事が完了し、来月から利用が始まります。東海北陸道は小矢部砺波ジャンクションと飛騨清見インターチェンジの間、およそ67.5キロで4車線化工事が進められています。今回、4車線化工事が完了したのは、五箇山インターチェンジと白川郷インターチェンジの間、およそ2.8キロの区間で、来月24日午後2時から