先月の霧島・姶良集中豪雨の農業被害額は97億円で、鹿児島県内でこの10年間におきた自然災害で最大となりました。 これは25日の県議会・産業経済委員会で報告されたものです。 霧島市や姶良市を中心に被害が出た集中豪雨では、畑や農道などへの被害が93億7500万円で、全体の9割以上を占めています。 次いで、農業・畜産用機械が1億4400万円、家畜市場の浸水など農業施設が1億2900万円、稲や野菜などの農作物が5700万円です。