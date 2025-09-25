県教育委員会は25日、来年度に入学する公立高校の募集定員を発表しました。記録に残る中で過去、最も少ない人数です。 公立高校の募集定員は少子化が進むほか、私立学校や通信制の学校など進路選択の多様化もあり減少傾向が続いています。 こうした中県教育委員会は指宿高校について、3年連続で40人以上の定員割れが続いているなどの理由で来年度の普通科の募集定員を40人減らし3学級から2学級にすると発表しました。 これによ