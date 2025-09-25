任期満了に伴う高岡市議会議員選挙の立候補予定者事務説明会がきょう開かれ、定数を8議席上回る33陣営が出席しました。来月行われる高岡市議選は定数が現在より2議席減って25となります。高岡市選挙管理委員会によりますと、説明会に出席したのは、現職20陣営、元市議3陣営、新人8陣営、氏名非公表が2陣営の、あわせて33陣営で、定数を8議席上回りました。きょうは、選挙管理委員会の担当者が出席者に、選挙運動に関する注意点など