『国営滝野すずらん丘陵公園』の中心ゾーン『カントリーガーデン』下段では、コキアが徐々に色づき始めています。 2025年9月23日撮影画像：一般財団法人 公園財団Parks Japan.F 2025年9月23日（火）現在は、ほんのわずかに色づいているような様子です。 今後は緑と赤のグラデーション、そして秋の紅葉までの色の変化を楽しむことができますよ！ 9月下旬～10月上旬画像：一般財団法人 公園