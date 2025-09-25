大麻を販売する目的で所持していたとして、男子高校生ら3人が逮捕されました。警察は、大麻の密売グループとみて調べています。逮捕されたのは、伊勢市の土木作業員・河村真麻容疑者(29)と、松阪市の17歳の男子高校生ら3人です。警察によりますと、3人は今年7月、共謀して松阪市のスーパーの駐車場で、乾燥大麻およそ76グラムを販売目的で所持した疑いが持たれています。警察はそれぞれの認否を明らかに