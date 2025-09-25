巨人は２５日、ジャイアンツ球場で１軍全体練習を行った。ここまで６７勝６８敗３分けの借金１でリーグ３位。ＣＳ進出は決まっているが、ファーストステージの本拠地開催がかかる２位へ、２位のＤｅＮＡを２・５差で追う。巨人、ＤｅＮＡともに残り５試合。ＤｅＮＡが３勝以上すると、巨人は逆転できない。ＤｅＮＡが２勝３敗の場合は巨人５戦全勝。ＤｅＮＡ１勝４敗の場合は巨人は４勝１敗以上が必要になる。２６、２７日