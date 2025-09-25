ロンドンで為替相場は全般的に小幅な動きにとどまっている。決め手材料難で動意に乏しく、ドル円は前日のニューヨーク終値を小幅に下回る水準でもみ合い、ユーロドルやポンドドルは前日のニューヨーク終値を挟んで振幅している。 USD/JPY148.77EUR/USD1.1751GBP/USD1.3454