◆パ・リーグ西武―日本ハム（２５日・ベルーナドーム）西武・今井達也投手が５回４安打４奪三振４失点で降板した。両軍無得点の２回無死一塁で清宮に先制の２ランを許すと、３回には死球で出した打者に盗塁を決められ１死二塁としたあと、レイエスの中前適時打でさらに１点を失った。３点を追う５回には先頭の水野にソロ本塁打を被弾し、点差を広げられた。４点ビハインドの場面で交代となり、今井の３年連続の２ケタ勝利