麦茶で作る涼やかスイーツ 夏の飲み物の代表格「麦茶」。そろそろ麦茶の季節も終わりを迎えようとしています。そこで今回は、使いきっていない「麦茶のパック」で作る残暑にぴったりのスイーツをご紹介。 さっぱりぷるぷる！暑い日にぴったりあずき入り！香ばし甘い涼菓片栗粉でぷるぷるに中から生クリームがとろ〜りぷるぷる感がたまらない！ 麦茶の香ばしさを感じる、夏の終わりにぴったりのスイーツ。ほろ苦さと甘さが絶妙な