3年に1度の現代アートの祭典、岡山芸術交流があす（26日）岡山市中心部で開幕します。これを前に、すべての作品が報道陣に公開されました。 【写真を見る】現代アートの祭典「岡山芸術交流」26日岡山市中心部で開幕11か国30組のアーティストの作品が市街地に【岡山】 （黒住聡丈記者）「オリエント美術館のレリーフをモチーフにした芸術作品です。こちら【画像①】に顔を入れてみると、こ