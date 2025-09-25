富山地方鉄道が、自治体からの支援がなければ一部区間を廃線とする方針を示している立山線についてです。立山町の舟橋町長は、きょう生徒の多くが立山線で通学している雄山高校で講演し、観光路線として活性化を進め維持に取り組みたいと述べました。 ◆立山町舟橋町長「鉄道はある意味、富山地方鉄道という会社の持ち物というよりも、私たちにとっての大事な、道路と同じ（位置づけ）だと」「富山地方鉄道と立山線」と題した