「乃木坂46」の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」が25日、公式サイトを更新。メンバーの持永真奈(21)の卒業を発表した。公式サイトで「いつも「僕が見たかった青空」を応援いただきありがとうございます。持永真奈につきまして、本人から申し出があり協議いたしました結果2025年12月末をもちまして「僕が見たかった青空」から卒業する事となりました」と伝えられた。また、持永のコメントも掲載され「私、持永真奈